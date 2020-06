ISIN Salzgitter-Aktie:

Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (08.06.2020/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Die Salzgitter-Aktie habe seit dem Zwischentief Mitte Mai bereits mehr als 70% zugelegt. Jetzt habe der niedersächsische Konzern einen neuen Großaktionär. Wie Salzgitter am Montag mitgeteilt hsbe, halte die Unternehmensgruppe GP Günter Papenburg aus Hannover nun 3,13% der Anteile. Bislang sei über eine Beteiligung nichts bekannt gewesen. Welche Absichten der neue Investor verfolge, sei noch unklar.An der Börse sorge der Einstieg von Papenburg zunächst nicht für Begeisterung. Nachdem die Salzgitter-Aktie im Tagesverlauf bereits bis auf 14,93 Euro geklettert sei, seien die Gewinne nach Bekanntwerden der Stimmrechtsmitteilung dahingeschmolzen. 2,2% höher als am Freitag sei das Papier aber noch knapp über der 14-Euro-Marke aus dem Handel gegangen.Die Angst vor einer zweiten Corona-Welle spiele an den Börsen keine Rolle mehr. Die Euphorie der Investoren scheine weiterhin gewaltig. Für Entwarnung sei es allerdings noch zu früh. Die Probleme der Automobilbranche, die Überkapazitäten in der Stahlbranche und die fehlenden Pläne für eine Konsolidierung würden nach wie vor belasten. Es scheine daher fraglich, ob es gerechtfertigt sei, dass die Salzgitter-Aktie bereits so hoch stehe wie vor der Corona-Krise im Januar. Anleger sollten deshalb abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.06.2020)