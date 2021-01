Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

21,49 EUR -4,70% (22.01.2021, 12:56)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (22.01.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zur Stahlbranche zum Kauf der Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF).Nachdem die Geschäftsbereiche des Salzgitter-Konzerns im zweiten Quartal zum Teil eine im Vergleich zum Vorjahrszeitraum um bis zu 70% geringere Auslastung aufgewiesen hätten, hätten sich die Auftragseingänge ab dem Frühsommer wieder sukzessiv belebt. In Kombination mit den kurzfristig umgesetzten konzerninternen Maßnahmen zur Ergebnis- und Liquiditätssicherung hätten sich die Resultate der Geschäftsbereiche Flachstahl, Handel und Technologie im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 zum Teil spürbar verbessert.Wie bereits prognostiziert stufe der Vorstand "nach aktueller Einschätzung" die Talsohle der Krise im zweiten und dritten Quartal als für "durchschritten" ein. Dennoch würden die zuletzt eingetretenen Ereignisse zeigen, "dass der Pandemieverlauf im In- und Ausland sowie - damit verknüpft - die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage mit hohen Unsicherheiten behaftet bleiben".Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät zum Kauf der Salzgitter-Aktie. Das Kursziel werde bei EUR 21,00 gesehen. Das Branchenrating laute "positiv". (Analyse vom 22.01.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016: - Keine vorhanden.Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:21,40 EUR -3,08% (22.01.2021, 12:40)