Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (07.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Der Stahlkonzern Salzgitter habe seine Erwartungen für das laufende Jahr dank einer guten Preis- und Nachfrage-Entwicklung nochmal nach oben geschraubt. Für 2021 werde nun ein Gewinn vor Steuern zwischen 600 und 700 Millionen Euro erwartet, habe das SDAX-Unternehmen am Dienstag mitgeteilt. Zuletzt sei der Konzern von 400 bis 600 Millionen Euro ausgegangen. Die Aktie lege mehr als sieben Prozent zu.Für Deutschlands zweitgrößten Stahlhersteller wäre es nach eigenen Angaben das beste Vorsteuerergebnis seit zehn Jahren. Insbesondere die Geschäftsbereiche Flachstahl und Handel würden das Geschäft momentan laut der Mitteilung anschieben. Zudem habe sich die Marge im Produktsegment Stahlträger verbessert, sodass der Geschäftsbereich mit Grobblech und Profistahl höhere Ergebnisse als bislang angenommen erziele.Es sei bereits das dritte Mal, dass Salzgitter seine Prognose für das laufende Jahr erhöht habe. Bei der Vorlage der Zahlen für das vergangene Jahr sei ursprünglich für 2021 ein Gewinn von 150 bis 200 Millionen Euro angestrebt worden. Im ersten Halbjahr habe Salzgitter einen Vorsteuergewinn von 305,7 Millionen Euro erzielt nach einem pandemiebedingten schwachen Vorjahreszeitraum.In den vergangenen Wochen habe die Stahlbranche unter anderem davon profitieren können, dass für Vorprodukte wie Eisenerz weniger bezahlt werden müsse. Die Preise seien seit Mitte Juli deutlich gefallen, weil die Stahlproduktion in China zurückgehe.Zudem komme eine bessere Stimmung in der Konjunktur und eine erhöhte Nachfrage zugute. In der Folge sei die weltweite Stahlproduktion deutlich angestiegen. In den ersten sieben Monaten hätten die deutschen Stahlhütten ihre Produktion um rund 18,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert gesteigert. Für das Gesamtjahr erwarte die Wirtschaftsvereinigung Stahl 40,5 Millionen Tonnen.Die erneute Prognoseanhebung von Salzgitter sei natürlich eine gute Nachricht. Doch inzwischen scheine fraglich, ob noch viel Luft für positive Überraschungen bleibe.Dennoch: Gelingt der Aktie der Sprung auf ein neues Jahreshoch, können Trader auf weiter steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link