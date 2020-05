Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

11,48 EUR +3,75% (20.05.2020, 17:10)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (20.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Die Salzgitter-Aktie setze ihren starken Lauf in dieser Woche auch am Mittwoch ungebremst fort. Mit einem erneut zweistelligen Kursplus würden die Papiere des Stahlherstellers bereits wieder in Richtung der 12-Euro-Marke klettern. Auch die erstmalige Streichung der Dividende in der Börsengeschichte des SDAX-Konzerns tue der Euphorie keinen Abbruch.Salzgitter habe am Mittwoch bekannt gegeben, dass erstmals seit dem Börsengang 1998 keine Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr ausgeschüttet werde. Aufgrund der Corona-Pandemie erscheine "der ursprüngliche Gewinnverwendungsvorschlag inzwischen nicht mehr angemessen". Bislang habe Salzgitter 0,20 Euro je Aktie ausschütten wollen.Darüber hinaus sei die Hauptversammlung, die für den 28. Mai geplant gewesen sei, auf den 8. Juli verschoben worden. Das Treffen werde dann erstmals rein virtuell stattfinden.Es komme nicht überraschend, dass Salzgitter die Dividende senke. Der Stahlkonzern wolle an den Investitionen festhalten, um für die Zukunft gut gerüstet zu sein. Aufgrund des drohenden dreistelligen Millionen-Euro-Verlusts in diesem Jahr werde das vorhandene Kapital deshalb dringend benötigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:11,625 EUR +9,00% (20.05.2020, 16:57)