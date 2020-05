Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (13.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.

Im ohnehin schwachen Marktumfeld steche die Salzgitter-Aktie am Mittwoch noch negativ heraus. Die Papiere des Stahlkonzerns würden nach den endgültigen Zahlen zweistellig einbrechen. Im ersten Quartal habe der Konzern wie bereits bekannt einen Verlust hinnehmen müssen. Die Prognose für das Gesamtjahr klinge wenig euphorisch.

Im ersten Quartal sei unter dem Strich ein Verlust von 43,7 Millionen Euro angefallen. Vor einem Jahr habe Salzgitter noch einen Gewinn von fast 97 Millionen Euro gemeldet. Dabei habe die Corona-Pandemie bislang nur begrenzte Auswirkungen gehabt. Hauptgrund für die schwachen Zahlen seien deshalb negative Bewertungseffekte aus der Aurubis-Beteiligung. Dennoch würden die Zahlen auch verdeutlichen, wie schwer die Lage in der Stahlbranche bereits vor der Corona-Krise gewesen sei.

Wenig überraschend falle die Prognose für das Gesamtjahr auch weiter sehr verhalten aus. Im zweiten und dritten Quartal dürften sich die Auswirkungen der Corona-Krise deutlich negativ auswirken. Die Aussagen aus dem April seien deshalb bekräftigt worden, Salzgitter rechne bei "einem merklich reduzierten Umsatz" mit einem "beträchtlichen, sehr wahrscheinlich dreistelligen" Millionen-Euro-Verlust.

An der Börse kämen die Zahlen nicht gut an. Nach den jüngsten Abverkäufen bei den Wettbewerbern thyssenkrupp und ArcelorMittal müsse nun Salzgitter ein zweistelliges Kursminus verkraften. Es bleibe dabei: Trotz der günstigen Bewertung sei ein Ende der Stahlkrise kurzfristig nicht in Sicht.