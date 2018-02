ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 160 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des MDAX-Index der Deutschen Börse. (28.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktie vor Richtungsentscheidung - ChartanalyseHeute früh präsentiert Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) Zahlen zum abgelaufenen Quartal und sollte die eine oder andere Überraschung bereithalten - der Chart spricht aber seine eigene Sprache. Und die ist klar bärisch, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Chartverlauf der Salzgitter-Aktie weise bereits seit Anfang 2016 einen intakten Aufwärtstrend auf, der es dem Wert erlaubt habe, bis auf ein Verlaufshoch von 52,48 Euro zu Beginn dieses Jahres anzusteigen. Doch nur wenig später sei es zu dem jedem bekannten kurzfristigen Crash Anfang dieses Monats gekommen, der einen Sell-Off unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf 44,19 Euro zur Folge gehabt habe. Seitdem befinde sich die Salzgitter-Aktie zwar in einer Erholungsbewegung, diese spiele sich jedoch zunehmend in einem steigenden Keil ab - für gewöhnlich würden diese zur Unterseite aufgelöst! Trotzdem sollten Investoren die Quartalszahlen erst noch abwarten und sich intensiv mit dem vorbörslichen Kursgeschehen auseinandersetzen. Eine echte Richtungsentscheidung werde jedoch erst im regulären Börsenhandel erwartet, sodass anschließend in die entsprechende Richtung seitens der Anleger gesetzt werden könne.Die technische Seite impliziere eine baldige Auflösung der vorliegenden Keilformation, sodass unterhalb von 46,00 Euro Rückläufer auf die ein Jahrestief von 44,19 Euro wahrscheinlich würden. Rein rechnerisch besitzt der Wert aber Abschlagspotenzial bis auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei derzeit 41,89 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 28.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:46,66 EUR -1,50% (28.02.2018, 09:52)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:46,96 EUR -0,21% (28.02.2018, 09:49)