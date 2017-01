Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie: SZG

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie: SZGPF

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) zählt zu den traditionsreichen deutschen Konzernen. Der Fokus der Geschäftstätigkeit der Salzgitter AG liegt auf Stahl und Technologie. Durch nachhaltiges internes und externes Wachstum hat sich Salzgitter zu einem der führenden Stahl- und Technologiekonzerne Europas entwickelt - mit einem Außenumsatz in 2015 von rund 9 Mrd. EUR und über 25.000 Mitarbeitern. Das oberste Ziel der Salzgitter AG bleibt auch zukünftig die Eigenständigkeit durch Profitabilität und Wachstum.



Der Konzern umfasst knapp 200 nationale und internationale Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und gliederte sich seit Anfang 2014 in die Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Energie, Handel und Technologie.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Mitglied des MDAX-Index der Deutsche Börse AG. (12.01.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von Analyst Roger Bell von J.P. Morgan:

Roger Bell, Analyst von J.P. Morgan, erhöht in einer aktuellen Branchenstudie das Kursziel für die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) von 33,50 auf 36,50 Euro.

In der europäischen Stahlindustrie überwögen kurzfristig positive Einflussfaktoren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Für das Baustahl-Segment, in dem die Salzgitter AG aktiv sei, seien die längerfristigen Perspektiven allerdings trüber als für den Edelstahlbereich. Für den niedersächsischen Stahlkonzern habe Bell seine 2017er- Gewinnprognose (EPS) um gut 3% nach oben revidiert.

Roger Bell, Analyst von J.P. Morgan, hat in einer aktuellen Branchenstudie das neutrale Votum für die Salzgitter-Aktie mit bestätigt und das Kursziel von 33,50 auf 36,50 Euro angehoben. (Analyse vom 12.01.2017)