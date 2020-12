Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Salesforce.com Inc.": Keine vorhanden.



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (03.12.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Salesforce schlage zu, tätige eine 27,7 Milliarden Dollar schwere Investition und übernehme den Business-Messenger-Dienst Slack. Es sei die teuerste Übernahme in der Firmengeschichte und eine der größten innerhalb der Softwarebranche überhaupt. Die Slack-Aktionäre sollten pro Aktie USD 26,79 in bar sowie 0,0776 Salesforce-Aktien erhalten. Dies entspreche einem Aufschlag von etwa 55% auf den Wert der Slack-Aktien vor Bekanntwerden der Übernahmegespräche. Der Baranteil der Transaktionsleistung werde teils über die Aufnahme eines Darlehens (USD 10 Mrd.) und teils über liquide Mittel geleistet.Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres habe der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal (USD 4,2 Mrd.) um 20% auf USD 5,1 Mrd. gesteigert werden können. Das ausgewiesene Konzernergebnis habe USD 1,1 Mrd. betragen und deutlich über dem Ergebnis aus dem Vorquartal gelegen, wo noch ein Verlust von USD 0,109 Mrd. ausgewiesen worden sei. Der Gewinn pro Aktie (EPS) habe USD 1,19 (Vj.: USD -0,12) bzw. Non-GAAP USD 1,74 (Vj.:USD 0,61) entsprochen.Salesforce habe erneut seine Prognosen nach oben angepasst. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2020/21 werde ein Umsatz von USD 21,1 Mrd. erwartet, was einem Wachstum von 23% entspräche. Das EPS soll zwischen USD 4,14 und USD 4,15 bzw. Non-GAAP zwischen USD 4,62 und 4,63 liegen. Für das Geschäftsjahr 2022 werde ein Umsatz zwischen USD 25,45 Mrd. und USD 25,55 Mrd. in Aussicht gestellt.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, sieht dies als Kaufgelegenheit, senkt aber sein Kursziel zunächst von USD 275,00 auf USD 260,00. (Analyse vom 03.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link