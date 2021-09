Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Die teure Übernahme von Slack im Herbst letzten Jahres habe zu einer ausgedehnten Konsolidierung der Salesforce.com-Aktie geführt. In der Spitze hätten die Bullen Verluste von fast 30% verkraften müssen. Nun scheine die Durststrecke aber vorbei zu sein. Ein Grund dafür dürften die Q2-Zahlen sein, die das Unternehmen Ende August veröffentlicht habe.Nach den überzeugenden Quartalszahlen habe die Salesforce.com-Aktie ihren Aufwärtstrend fortgesetzt und notiere derzeit bei 267,08 USD, nur etwa 5% unter dem bisherigen Rekordhoch. Aus charttechnischer Sicht werde nun der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch immer wahrscheinlicher.Seit September letzten Jahres habe das Papier eine Untertassenformation ausgebildet, was als ein sehr bullishes Zeichen gelte. Gelinge den Bullen nun der Ausbruch über den Widerstand bei 278,28 USD, dann dürfte der neue Rekord nicht mehr lange auf sich warten lassen.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Salesforce.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link