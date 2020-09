Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

204,25 EUR +0,91% (24.09.2020, 18:31)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

238,7801 USD +1,18% (24.09.2020, 18:24)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (24.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Salesforce gehört fraglos zu den erfolgreichsten Softwareanbietern unserer Zeit, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Erst vor kurzem sei das auf Kundenbeziehungsmanagement spezialisierte Unternehmen endgültig in den Adelsstand gehoben und in den Dow Jones - den renommiertesten Aktienindex der Welt - aufgenommen worden. Auch in dieser Woche könne der Tech-Konzern mit guten News punkten.Salesforce habe gestern die Einführung von Digital 360 angekündigt, eine Plattform, auf der diverse Innovationsdienste von Salesforce zusammengeführt werden sollten. Die Plattform solle "Digital Leaders" ermöglichen, ihre Kundenbeziehungen zu digitalisieren und das Wachstum in der Work-at-Home-Umgebung zu beschleunigen. Zudem solle die Plattform Expertendienste, ein breites Partner-Ökosystem sowie neue Lernressourcen bündeln.Zu den neuen Produktinnovationen von Digital 360 würden unter anderem eine Kundendatenplattform zur Verwaltung der Kundendaten, eine sofort einsatzbereite Zahlungslösung von Stripe und ein Cloud-Dienst zum Aufbau von CRM-gestützten digitalen Erfahrungen gehören."Der Aktionär" hält die Korrektur für gesund und empfiehlt Investierten unverändert dabei zu bleiben, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Salesforce.com-Aktie. (Analyse vom 24.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link