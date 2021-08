Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

225,20 EUR +1,35% (26.08.2021, 09:08)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

260,85 USD +0,46% (25.08.2021, 22:10)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (26.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Der SAP-Rivale habe auch im zweiten Geschäftsquartal gute Geschäfte gemacht und die Jahresprognose erneut angehoben. Vorstandsvorsitzender Marc Benioff habe darauf verwiesen, dass Unternehmen und Regierungen weltweit die Beschleunigung ihrer digitalen Transformation weiter vorangetrieben hätten. Finanzchefin Amy Weaver habe sich optimistisch gezeigt, dass die jüngst übernommene Kommunikationsplattform Slack weiter für Dynamik sorgen werde.Anleger hätten sich dem Optimismus des Unternehmens angeschlossen. Die Salesforce.com-Aktie habe nachbörslich zugelegt. Investierte Anleger sollten die Gewinne weiterlaufen lassen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: