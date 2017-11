NASDAQ-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NASDAQ-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM).



Toronto (www.aktiencheck.de) - Salesforce-Aktienanalyse von Analyst Keith Bachman von BMO Capital Markets:Im Rahmen einer Aktienanalyse hält Keith Bachman, Aktienanalyst vom Investmenthaus BMO Capital Markets, an seiner Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NASDAQ-Ticker-Symbol: CRM) fest.Die Quartalszahlen von Salesforce.com Inc. seien beeindruckend ausgefallen. Durch die Bank seien die Ergebnisse stärker gewesen als vom Markt im Durchschnitt unterstellt. Während die Billings die Konsensprognose um 12% übertroffen sei es bei den Bookings zu einem Plus von 39% gekommen. Für ein Softwareunternehmen dieser Größe sei das eine bemerkenswerte Leistung.Die Q4-Planung im Hinblick auf ein Billings-Wachstum von 14% erscheine zwar etwas niedrig. Analyst Keith Bachman führt diesen Umstand aber auf die zurückhaltende Planungsweise des Managements zurück. Im Zuge einer Anhebung der Umsatzprognosen werde das Kursziel für die Salesforce.com-Aktie von 112,00 auf 118,00 USD heraufgesetzt.In ihrer Salesforce.com-Aktienanalyse stufen die Analysten von BMO Capital Markets den Titel weiterhin mit "outperform" ein.Frankfurt-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:90,62 Euro +0,12% (23.11.2017, 13:46)Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:90,41 Euro +0,03% (23.11.2017, 12:55)