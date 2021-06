Sale und Lease Back von Immobilien - was ist darunter zu verstehen?

Beim Sale und Lease back von Immobilien verkauft das Unternehmen dem Leasinggeber eine Immobilie, um sie sofort zurück zu mieten. Es findet also ein Eigentümerwechsel statt bei gleichzeitiger Einräumung von Nutzungsrechten, sodass das Unternehmen ohne Probleme weiter funktionieren kann. Als Ausgleich wird auch hier eine Leasingrate fällig, die sich im Gegensatz zu klassischen Kreditraten komplett steuerlich absetzen lässt. Die Konstellation stellt sich beim Sale und Lease Back von Immobilien also folgendermaßen dar: Das Unternehmen wird gleichzeitig Lieferant und Leasingnehmer, während der Leasinggeber wie beim klassischen Leasing Eigentümer ist. Auch bei dieser Sonderform lassen sich die vertraglichen Vereinbarungen hinsichtlich der Laufzeit, einer Rückkauf- und einer Verlängerungsoption an die besonderen Bedürfnisse des Unternehmens anpassen.



Vorteile clever ausnutzen - wann ist Sale und Lease Back von Immobilien sinnvoll?

Es gibt einige triftige Gründe, die für Sale und Lease Back von Immobilien sprechen: Unternehmen können mit diesem Finanzinstrument komfortabel Liquidität generieren, indem sie gebundenes Eigenkapital freisetzen. Damit steht eine clevere Alternative zur Überbrückung von liquiden Engpässen oder bei fehlender Finanzierung notwendiger Investitionen zur Verfügung - zumal die Unternehmensimmobilie ganz normal weiter genutzt werden kann. Nicht zu verachten ist die aus der Veräußerung folgende Verbesserung der Bilanzkennzahlen und -struktur, die sich vor allem dann bemerkbar macht, wenn das Unternehmen mit dem Erlös Schulden abbaut. Dann verringert sich nämlich die Bilanzsumme, was rechnerisch zu einer höheren Eigenkapitalquote führt. Doch auch bei einer anderweitigen Verwendung der Liquidität verkürzt sich die Bilanz - und in vielen Fällen fallen die Kosten für den Unterhalt der Immobilie ganz oder teilweise weg.



Am Beispiel erklärt: Sale and Lease Back Immobilien

Das seit Jahren in Nutzung befindliche Bürogebäude eines Unternehmens wird in der Bilanz wegen der bereits erfolgten Abschreibungen nur noch mit 3 Millionen Euro ausgewiesen. Das Unternehmen entscheidet sich für Sale Lease Back und erzielt einen Verkaufspreis von 4 Millionen Euro - der steuerpflichtige Gewinn beläuft sich also auf 1 Million Euro. Da das Unternehmen das Objekt wieder zurückleast, zahlt es nun monatliche Leasingraten. Diese reduzieren wiederum die Steuerlast.Da Unternehmen diese Form des Finanzierungsleasings in der Regel dafür nutzen, um Investitionen zu tätigen oder Verbindlichkeiten zu tilgen, ist immer eine umfassende steuerliche Betrachtung notwendig.



Sale und Lease Back Vorteile - nicht von der Hand zu weisen

Aus Sicht der Unternehmen, die Sale Lease Back für sich nutzen, ergeben sich einige interessante Vorteile:



Die Liquidität steigt durch Sale-Lease-BackDas in einer unternehmenseigenen Immobilie gebundene Kapital wird per Sale Lease Back wieder verfügbar - und zwar in der Höhe, die als realistischer Marktwert für das relevante Objekt ermittelt wird. Der ist abhängig von Größe, Lage und Zustand, der Ausstattung und dem sich daraus ergebenden Vermarktungspotenzial.

Die Bonität spielt nur eine untergeordnete Rolle.

Haben Unternehmen noch Kredite zu bedienen oder gibt es anderweitige Verpflichtungen, die die Bonität beeinträchtigen, erschwert das die Bankgespräche zu weiteren Finanzierungslinien von vornherein. Beim Sale and Lease Back von Immobilien ist dies jedoch unerheblich, hier zählen in erster Linie die Werthaltigkeit des Objektes und der Ertragswert, der sich bei der Vermietung realisieren lässt.

Die Kosten sinken.

Eine Immobilie muss unterhalten werden, nur regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen gewährleisten den Werterhalt. Hier können Unternehmen profitieren: Abhängig vom Sale and Lease Back Anbieter und den konkreten mietvertraglichen Vereinbarungen können sie sich auf diese Weise die Instandhaltungskosten für das Objekt sparen.

Die Bilanz wird verkürzt.

Sale and Lease Back von Immobilien schlägt sich direkt auf die Bilanz des Unternehmens nieder: Es kommt mit dem Verkauf zur Bilanzverkürzung, da Anlagevermögen wegfällt. Gleichzeitig lassen sich die Leasingraten unmittelbar als Betriebsausgaben steuerlich absetzen. Die Bonität wird also gleich zweifach verbessert - und das ohne Mehraufwand in puncto Steuern.

Das Geschäft ist individuell gestaltbar.

Unternehmen können mit dem Sale and Lease Back Anbieter individuelle Vereinbarungen treffen - angefangen bei der Laufzeit über die Leasingraten bis hin zu Verlängerungs- oder Rückkauf-Optionen.

Sale und Lease Back von Immobilien kann also durchaus ein probates Mittel sein, um die Flexibilität des gesamten Unternehmens zu erhöhen. Neben den Auswirkungen auf die finanzielle Ausstattung ergeben sich nämlich weitere Möglichkeiten: Hat sich der Raumbedarf der Firma verändert, wie zum Beispiel durch die Umstellung auf Home-Office oder andere Veränderungen, kann es sich mit dem Sale und Lease Back von Immobilien ganz bequem verändern, indem es zum Ablauf des Vertrages in eine besser geeignete Immobilie umzieht. Die Vertragslaufzeit könnte also als Vorbereitungsphase genutzt werden. Ebenfalls interessant: Sollte das Unternehmen in die Insolvenz rutschen, wäre die Immobilie nicht mehr Teil der Insolvenzmasse - auch dieser Effekt sollte vorausschauen in die Überlegungen miteinbezogen werden. (15.06.2021/ac/a/m)









