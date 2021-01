ISIN Saint Gobain-Aktie:

FR0000125007



WKN Saint Gobain-Aktie:

872087



Ticker-Symbol Saint Gobain-Aktie:

GOB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Saint Gobain-Aktie:

SGO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Saint Gobain-Aktie:

CODGF



Kurzprofil Compagnie de Saint Gobain:



Saint Gobain (ISIN: FR0000125007, WKN: 872087, Ticker-Symbol: GOB, EN Paris: SGO, Nasdaq OTC-Symbol: CODGF), weltweit führender Anbieter auf den Märkten des Wohnens und Arbeitens, ist in 64 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 190.000 Mitarbeiter. Saint Gobain entwickelt, produziert und vertreibt Baustoffe. Man bietet innovative Lösungen für die Herausforderungen Wachstum, Energieeinsparungen und Umweltschutz. Innovation, Nachhaltigkeit und Komfort sind die drei Säulen der Saint Gobain-Strategie.



Die Saint Gobain-Gruppe wird von der Saint Gobain Generaldirektion in Paris gesteuert. Sie legt die Konzernstrategie fest. Ihr unterstellt sind die Bereichsdirektionen Personal, Finanzen, Forschung + Entwicklung, Recht + Steuern, Corporate Planning, Internes Audit + Business Control, Marketing und Kommunikation.



Die weitere Struktur nimmt die Form einer Matrixorganisation an, die nach Hauptsparten und Delegationen unterteilt ist. Damit wird gewährleistet, dass sowohl auf der Ebene der verschiedenen Aktivitäten als auch in den verschiedenen Ländern und Regionen ein Verantwortungsbewusstsein vorhanden ist.



Die Hauptsparten legen die weltweite Strategie für die einzelnen Aktivitäten fest und führen das operative Geschäft. Sie sind in vier Bereiche zusammengefasst: Innovative Werkstoffe, Bauprodukte, Baufachhandel und Verpackung.



Aufgabe der Delegationen ist es, innerhalb eines Landes oder einer Ländergruppe die Tätigkeiten der dort vertretenen Unternehmen zu koordinieren, Synergien zwischen den verschiedenen Branchen zu fördern und die Gruppe Saint Gobain zu repräsentieren. (21.01.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Saint Gobain-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bausektor die Saint Gobain-Aktie (ISIN: FR0000125007, WKN: 872087, Ticker-Symbol: GOB, EN Paris: SGO, Nasdaq OTC-Symbol: CODGF) zu halten.Der Saint Gobain-Konzern habe bei den Umsatzerlösen in den ersten neun Monaten 2020 einen Rückgang um 14,1% auf EUR 27,891 Mrd. verkraften müssen. Auf vergleichbarer Basis habe der Konzern-Umsatz um 7,2% abgenommen. Alle ausgewiesenen Segmente bzw. Regionen hätten Erlösrückgänge hinnehmen müssen. Im 3. Quartal 2020 sei der Konzern-Umsatz "nur" um 6,2% auf EUR 10,127 Mrd. zurückgegangen. Auf der Grundlage des Umsatz- und Ergebniswachstums im 3. Quartal erwarte die Unternehmensführung für das 2. Halbjahr 2020 einen Anstieg des Betriebsgewinns auf vergleichbarer Basis im Vergleich zum 2. Halbjahr 2019.Insgesamt komme die Baubranche bisher besser als viele andere Branchen durch die Corona-Pandemie, wenngleich die Firmen nach wie vor auch von den niedrigen Zinsen profitieren würden. 2021 könnten die Umsätze im Baugewerbe in Deutschland allerdings erstmals seit längerem real sinken. Die Unternehmen der Baubranche erachte Schwope weiterhin als angemessen bewertet und bestätige für den Sektor das Rating "neutral".Frank Schwope, Analyst der Nord LB, stuft die Saint Gobain-Aktie mit dem Votum "halten" ein. Das Kursziel laute EUR 39,00. (Analyse vom 21.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Saint Gobain-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Saint Gobain-Aktie:43,15 EUR -0,42% (21.01.2021, 14:28)Euronext Paris-Aktienkurs Saint Gobain-Aktie:43,11 EUR -0,32% (21.01.2021, 14:20)