NASDAQ-Aktienkurs Saga Communications-Aktie:

26,92 EUR -4,71% (17.03.2021, 21:00)



ISIN Saga Communications-Aktie:

US7865983008



WKN Compass Pathways-Aktie:

A0RFJ6



Ticker-Symbol Saga Communications-Aktie:

SGHB



NASDAQ-Ticker-Symbol Saga Communications-Aktie:

SGA



Kurzprofil Saga Communications Inc:



Saga Communications Inc. (ISIN: US7865983008, WKN: A0RFJ6, Ticker-Symbol: SGHB, NASDAQ-Symbol: SGA) mit Sitz in Grosse Pointe Farms, Michigan, erwirbt, entwickelt und betreibt Broadcast-Eigenschaften. Das Unternehmen besitzt und betreibt FM- und AM-Radiosender, staatliche Radiosender, ein landwirtschaftliches Radiosender und Fernsehsender in den USA. (18.03.2021/ac/a/n)





Grosse Pointe Farms, MI (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP schließt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Saga Communications:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP ziehen sich aus ihrem Engagement in den Aktien von Saga Communications (ISIN: US7865983008, WKN: A0RFJ6, Ticker-Symbol: SGHB, NASDAQ-Symbol: SGA) komplett zurück.Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 16.03.2021 ihre Netto-Short-Position von 0,50% auf 0,00% der Aktien von Saga Communications abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds offensichtlich keine Netto-Leerverkaufspositionen in den Saga Communications-Aktien.Börse Frankfurt-Aktienkurs Saga Communications-Aktie:19,966 EUR -1,94% (15.03.2021, 09:16)