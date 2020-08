Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:

Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (05.08.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1).Das Zahlenwerk (Nicht-IFRS) für das zweite Quartal bzw. erste Halbjahr 2020 sei von der Covid-19-Pandemie stark belastet gewesen (deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge). Es sei durchweg hinter den Analysten-Prognosen zurückgeblieben, habe aber mehrheitlich den Marktkonsens übertroffen. Positiv habe die Entwicklung des freien Cashflows herausgestochen. Safran sehe sich nun wieder in der Lage, einen konkreten Umsatz- und Margenausblick für das Geschäftsjahr 2020 zu veröffentlichen, was für eine verbesserte Visibilität der Geschäftsentwicklung spreche. Allerdings seien die Ziele umsatz- und ergebnisseitig hinter den Analysten-Erwartungen zurückgeblieben. Jedoch sei auch bei der Guidance der freie Cashflow positiv aufgefallen.Der Analyst habe seine Prognosen reduziert (u.a. EPS 2020e: 1,97 (alt: 3,11) Euro; EPS 2021e: 3,84 (alt: 4,30) Euro). Er rechne nach wie vor mit der Wiederaufnahme der Dividendenzahlung für 2020. Es bestünden nach wie vor große Unsicherheiten mit welcher Dynamik sich der Flugverkehr (nach 2020) erholen werde (Stichwort: 2. Covid-19-Welle, Verfügbarkeit eines Impfstoffs).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Safran-Aktie: