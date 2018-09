Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:

Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (06.09.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1).Das Unternehmen habe ein starkes Zahlenwerk für Q2) bzw. H1 vorgelegt. Infolge der Zodiac-Übernahme hätten sich die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen deutlich verschlechtert. Der Analyst sehe die Transaktion aber weiterhin positiv (Stärkung der Marktposition). Der Ausblick für 2018 (ohne Zodiac) sei angehoben worden. Er impliziere jedoch eine Abschwächung der Dynamik in H2 (im Vergleich zu H1). Die erstmals bekannt gegebene Guidance inkl. Zodiac bewege sich umsatzseitig im Rahmen der Analysten-Prognose, übertreffe aber auf der Ergebnisebene seine Erwartung. Er habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben. Das Aktienrückkaufprogramm (2,3 Mrd. Euro) sei bei weitem noch nicht ausgeschöpft.Das Wertpapier werde sehr wahrscheinlich per 24.09. in den Stoxx Europe 50 aufrücken. Ferner sei für Ende November ein Kapitalmarkttag angesetzt, auf dem das Management neue Mittelfristziele bekannt geben werde. All das seien Faktoren, die gegen ein Rückschlagspotenzial für die Aktie sprechen würden. Jedoch wuerden der deutliche Kursanstieg (YTD: +27%; 12 Monate: +34%) und die damit einhergehende signifikante Outperformance sowie das aktuelle Bewertungsniveau gegen ein deutliches Aufwärtspotenzial sprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Safran-Aktie: