Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:

67,74 EUR +6,88% (06.04.2020, 11:01)



Euronext Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:

67,58 EUR +7,27% (06.04.2020, 11:02)



ISIN Safran-Aktie:

FR0000073272



WKN Safran-Aktie:

924781



Ticker-Symbol Safran-Aktie:

SEJ1



Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (06.04.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1).Wie der Programmpartner MTU sowie der sehr wichtige Kunde Airbus habe Safran den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 zurückgezogen (keine Überraschung, zudem keine neue Guidance) und lasse die Dividende für 2019 (bisher Rekorddividende von 2,38 Euro/Aktie angekündigt) ausfallen. Damit verhindere Safran einen Mittelabfluss von rund 1 Mrd. Euro. Die beiden Ankündigungen seien nach Meinung des Analysten verständlich, wenn berücksichtigt werde, dass sich die zivilen Fluggesellschaften aufgrund der Covid-19-Pandemie wohl in ihrer größten Krise befänden. Davon sei natürlich auch der Safran-Konzern als einer der größten Zulieferer für die beiden Flugzeugbauer Airbus und Boeing betroffen.Positive Nachricht sei für Safran hingegen von Boeing hinsichtlich dessen Modells 737MAX gekommen. Der US-Flugzeugbauer wolle offenbar die Produktion des Problemmodells in H2/2020 wieder langsam hochfahren. Aufgrund der Staatsbeteiligung (französischer Staat: (per 31.12.2019: 11,23% (Stimmrechte: 18,11%)), der strategischen Bedeutung des Konzerns für die französische und europäische Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie sowie des Dividendenausfalls könnte Safran nach Erachten des Analysten im Fall der Fälle mit Staatshilfe rechnen. Diermeier habe seine Erwartungen angepasst (u.a. EPS 2020e: 3,70 (alt: 4,95) Euro; EPS 2021e: 4,51 (alt: 4,48) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Safran-Aktie: