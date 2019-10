Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:

143,90 EUR +0,38% (31.10.2019, 15:06)



Euronext Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:

142,70 EUR -0,07% (31.10.2019, 16:38)



ISIN Safran-Aktie:

FR0000073272



WKN Safran-Aktie:

924781



Ticker-Symbol Safran-Aktie:

SEJ1



Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (31.10.2019/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) von 141 auf 144 Euro.Der Ausblick für GJ 2019 sei mehrheitlich bestätigt worden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich erhöht. Beim Markt für zivile Passagier- und Transportflugzeuge handele es sich um einen nachhaltigen Wachstumsmarkt, wovon auch Safran aufgrund seines Knowhows und der Marktstruktur profitieren sollte.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Safran-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 141 auf 144 Euro angehoben. (Analyse vom 31.10.2019)Börsenplätze Safran-Aktie: