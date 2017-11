Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:

90,274 EUR +0,53% (01.11.2017, 22:25)



Euronext Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:

90,25 EUR -0,20% (01.11.2017, 17:35)



ISIN Safran-Aktie:

FR0000073272



WKN Safran-Aktie:

924781



Ticker-Symbol Safran-Aktie:

SEJ1



Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (01.11.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) von 80 auf 92 Euro.Das organische Umsatzwachstum habe sich im dritten Quartal infolge des Hochfahrens der LEAP-Produktion deutlich beschleunigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Durch die geplante Übernahme von Zodiac Aerospace stärke Safran seine Marktposition, allerdings handle es sich beim Übrnahmeobjekt um einen Sanierungsfall. Diermeier habe seine Prognosen teilweise erhöht.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Safran-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 80 auf 92 Euro angehoben. (Analyse vom 01.11.2017)