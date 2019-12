Der Vorstand



Linz (www.aktiencheck.de) - S&T: Schlussmeldung zu dem am 22. Juli 2019 bekannt gemachten Aktienrückkaufprogramm - AktiennewsAnbei eine aktuelle Pressemitteilung der S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT):Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052Die S&T AG hat das am 22. Juli 2019 gemäß Art. 2 Abs. 2 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekannt gemachte Aktienrückkaufprogramm ("Aktienrückkaufprogramm II 2019") am 27. Dezember 2019 abgeschlossen.Insgesamt hat die S&T AG 788.245 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von Euro 18,5822 zurückgekauft. Dies entspricht 1,193% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Gesamtpreis ohne Nebenkosten der zurückgekauften Aktien betrug EURO 14.647.351,95.Die S&T AG plant, die zurück gekauften Aktien für zukünftige Akquisitionen und zur Bedienung der Aktienoptionsprogramme einzusetzen.Informationen zu dem Aktienrückkauf und zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Investor Relations Webseite der S&T AG unter https://ir.snt.at/Aktienrueckkaufprogramm_II_2019.de.html abrufbar.Linz, 30. Dezember 2019