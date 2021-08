XETRA-Aktienkurs S&T-Aktie:

Kurzprofil S&T AG:



Die S&T-Gruppe (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) zählt zu den schnell expandierenden multinationalen Technologiekonzernen. Das Unternehmen ist weltweit vertreten. Mit branchenführender Expertise und herausragendem Technologie-Know-how unterstützt S&T Kunden sowie Partner basierend auf einer innovativen Produktpalette bei der erfolgreichen Realisierung von Digitalisierungsvorhaben und Projekten im Bereich industrieller Transformation. S&T ist dabei imstande, die benötigten Leistungen von der Produktentwicklung über die Herstellung bis hin zu Implementierung und Betrieb aus einer Hand zu erbringen.



Schon heute sind Produkte und Services von S&T Bestandteil von Lösungen für unterschiedlichste vertikale Märkte, darunter Telekommunikation, Industrie, Medizintechnik, Transport- und Verkehrswesen, Automatisierung oder Smart Energy. Intelligente Steuerungs- oder Passagierinformationssysteme für moderne Hochgeschwindigkeitszüge, innovative Smart Meter oder State-of-the-Art-Komponenten für Mobilfunknetze zählen genauso zum Portfolio wie zuverlässige Technologie für Beatmungsgeräte oder medizinische Diagnosesysteme, etwa Computertomographen.



Am Puls des boomenden Industrial-IoT-Marktes ist S&T im Bereich Connectivity mit richtungsweisenden Lösungen rund um 5G-Konnektivität bzw. Time-Sensitive Networking (TSN) präsent und bietet mit SUSiEtec ein konzerneigenes, leistungsfähiges und hochflexibles IoT-Software-Framework.



Mit smarter Technologie, künstlicher Intelligenz und sicherem Datentransfer für Anwendungen wie autonomes Fahren, intelligent gesteuerte Produktions- und Logistikanlagen oder Smart Cities plant der S&T-Konzern, seine Marktanteile auf den exponenziell wachsenden IoT-Märkten weiter auszubauen. (19.08.2021/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":

Eine starke Nachfrage vor allem von Industriekunden hat dem IT-Dienstleister S&T (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) ein gutes erstes Halbjahr beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Der Umsatz sei um 11,5 Prozent auf 600,6 Mio. Euro gestiegen. Allerdings verzögere der weltweite Mangel an Chips die Lieferzeiten und behindere damit noch stärkeres Wachstum. Der operative Gewinn (EBITDA) habe um 12,2 Prozent auf 58,3 Mio. Euro angezogen. Konzernchef Hannes Niederhauser habe aufgrund der bisherigen Entwicklung die Jahresprognose bestätigt. So wolle das Unternehmen einen Umsatz von mindestens 1,4 Mrd. Euro sowie ein EBITDA von 140 Mio. Euro erreichen. Für 2023 rechne der Vorstand mit einem Erlös von rund zwei Mrd. Euro und einem operativen Ergebnis von mindestens 220 Mio. Euro.

Zahlen und Prognose hätten Analysten veranlasst, ihre Kaufempfehlungen für den TecDAX -Wert zu bekräftigen. Die Investmentbank Warburg Research setze das Kursziel mit 29 Euro an. Die Komponentenknappheit belaste, die Auftragslage bleibe aber stark. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser halte die Jahresziele für gut erreichbar, das Kursziel laute 31 Euro. Sogar Potenzial bis 32 Euro sehe die Investmentbank Jefferies. Der Umsatzanstieg habe sich im zweiten Quartal beschleunigt. Der IT-Berater weise zudem eine solide operative Marge (EBITDA) auf.

Sollten die Analysten recht bekommen, hätte die Aktie erhebliches Potenzial nach oben - zwischen 45 und 60 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2021)