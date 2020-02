Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:

24,76 EUR +0,16% (31.01.2020, 09:43)



ISIN S&T-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN S&T-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol S&T-Aktie:

SANT



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (31.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - S&T-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die S&T-Aktie (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) charttechnisch unter die Lupe.Einer ihrer Liebligsansätze kombiniere das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit der Auflösung charttechnischer Konsolidierungsmuster. Während eine Relative Stärke oberhalb des Schwellenwertes von 1 ausschließlich für Engagements in Trendrichtung sorge, signalisiere der Ausbruch aus einer Fortsetzungsformation, dass der etablierte Trend wieder an Fahrt aufnehme. Genau das sei aktuell die Ausgangslage bei der S&T-Aktie: Zu Jahresbeginn sei die "bullishe" Auflösung des seit gut anderthalb Jahren bestehenden Konsolidierungsdreiecks gelungen, welche von der Relativen Stärke getragen werde. Per Saldo dürfte der Basisaufwärtstrend damit wieder Fahrt aufnehmen, so dass Anleger von einem Wiedersehen mit dem Mehrjahreshoch vom September 2018 bei 28,06 EUR ausgehen könnten. Ein nachhaltiger Sprung über das 2019er-Hoch (25,16 EUR) sorge für ein zusätzliches Ausrufezeichen hinter der konstruktiven Erwartungshaltung. Jenseits dieser Hürde definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion der 2018er-Korrektur das nächste Anlaufziel bei 32,97 EUR. Als Absicherung auf der Unterseite sei die ehemalige, obere Dreiecksbegrenzung (akt. bei 21,87 EUR) prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 31.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:24,80 EUR +0,90% (31.01.2020, 09:55)