Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:

19,00 EUR -7,50% (29.09.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

19,60 EUR +0,72% (29.09.2020, 21:56)



ISIN S&T-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN S&T-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol S&T-Aktie:

SANT



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (29.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Österreicher würden als Dienstleister von der zunehmenden Digitalisierung der Industrie profitieren. Der Aktienprofi verweise darauf, dass S&T auch im 2. Quartal sehr stark performt habe: Man habe den Umsatz weiter steigern und die Gewinne ausbauen können. Das 3. Quartal sollte noch besser ausgefallen sein als das Vorquartal. Dies spiegele sich in der Kursentwicklung nicht wider. Die S&T-Aktie sei unter die Marke von 20 Euro gerutscht. Für den Kursrückgang würden Short-Aktivitäten verantwortlich gemacht.Das Unternehmen sei aber auf Kurs. Die Jahresprognose könnte sich als zu konservativ erweisen. Erlebe man mit dem Q3 eine Prognoseerhöhung, müsste der Verkaufsdruck dann endlich abebben. Sollte sich dabei die S&T-Aktie nach oben lösen, wäre das erste Kursziel aus technischer Sicht 25 Euro. Möglicherweise ist der Kursrücksetzer eine interessante Einstiegschance bei der S&T-Aktie, so Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.09.2020) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze S&T-Aktie: