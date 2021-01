Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:

19,99 EUR +8,58% (19.01.2021, 11:20)



Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

19,87 EUR +7,29% (19.01.2021, 11:29)



ISIN S&T-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN S&T-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol S&T-Aktie:

SANT



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (19.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe.Mit Blick auf 2020 sehe sich das Linzer Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen über dem Plan. Der Vorstand hatte erst im November die Jahresziele für 2020 angehoben und erwartet damit Erlöse von rund 1,2 Mrd. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von mindestens 122 Mio. Euro. Den vollständigen Geschäftsbericht veröffentliche der oberösterreichische IT-Dienstleister am 25. März. Dann dürfte es auch erste Details zur Dividende geben, die für 2019 corona-bedingt ausgesetzt worden sei.Im Corona-Crash sei die S&T-Aktie im März von über 25 Euro auf gut 13 Euro eingebrochen. Bis Anfang August habe es sich dann wieder bis auf über 25 Euro erholt. Seitdem hätten die Aktionäre aber wieder deutliche Rückschläge einstecken müssen, auch wegen Kritik eines britischen Investors sei es im Oktober bis auf gut 15 Euro heruntergegangen. Von diesen Tiefständen habe sich der Titel zwar erholen können. Die jüngste Aufwärtsbewegung an den Börsen habe die S&T-Aktie allerdings kaum mitgemacht. Das sollte sich in diesem Jahr ändern. Anleger könnten das aktuelle Niveau daher weiter zum Einstieg nutzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.01.2021)