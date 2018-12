Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe.Der Aktienkurs des Linzer Unternehmens in den letzten Tagen auf ein neues Jahrestief abgerutscht. Ausgehend von einer wichtigen Unterstützung starte die S&T-Aktie heute zu einer überfälligen Gegenbewegung. Komme es beim östrreichischen IT-Dienstleister zum überfälligen, nachhaltigen Rebound, lägen die nächsten Zielmarken bei 20 und 23 Euro. Kleinere Hürden auf dem Weg nach oben würden der Abwärtstrend bei 19,05 Euro und die 200-Tage-Linie bei 21,86 Euro darstellen. Mit dem Sprung über die 23-Euro-Marke würde ein massives Kaufsignal generiert. Dies dürfte allerdings erst nach einer Stabilisierung des Gesamtmarktes wieder angesteuert werden. Anleger mit Weitblick könnten weiter einen Fuß in die Tür stellen, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2018)