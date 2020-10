Auch gemessen am Kurs-Umsatz-Verhältnis seien die Anteile von Lazio mit 0,5 niedriger bewertet als die BVB-Aktie mit 0,9. Beim Kurs-Buchwert-Verhältnis sehe es ähnlich aus.



Punkt für Lazio Rom.



Bilanzstärke 1:3



Dieser Punkt gehe wieder ganz klar an den BVB. Die Dortmunder hätten seit der Beinahe-Insolvenz vor 15 Jahren die Eigenkapitalbasis enorm gestärkt. Ende Juni lag das Eigenkapital bei 305 Millionen Euro, daraus errechne sich eine stolze Eigenkapitalquote von 65 Prozent.



Bei Lazio Rom sei zwar auch in den vergangenen Jahren sehr viel richtiggemacht worden: Die Schulden seien kräftig abgebaut worden, zudem das ehemals negative Eigenkapital stetig aufgestockt. Zuletzt habe sich das Eigenkapital aber wieder regelmäßig verringert. Die Eigenkapitalquote habe nur noch bei 14 Prozent gelegen.



Bei beiden Clubs müsse allerdings noch erwähnt werden, dass in den Bilanzen zum Teil sehr hohe stille Reserven schlummern würden. Diese entstünden dadurch, dass die Ablösesummen der verpflichteten Spieler zunächst den "Immateriellen Vermögensgegenständen" zugerechnet würden. Anschließend würden diese Investitionen über die Vertragslaufzeit der jeweiligen Spieler abgeschrieben. Durch diese Praxis dürfte etwa in der BVB-Bilanz Jadon Sancho nur mit einem niedrigen einstelligen Millionenbereich erfasst sein - im kommenden Jahr dürfte er aber Experten zufolge wohl für einen dreistelligen Betrag wechseln.



Wieder ein Punkt für den BVB, der zum Gesamtsieg führe.



Das Spiel morgen könnte spannend werden, das Aktienduell zwischen Lazio Rom und dem BVB sei es eher nicht gewesen. Denn die BVB-Aktie sei relativ klar die bessere Wahl. Solange sich die Aktie aber noch im Abwärtstrend befinde, sollten Anleger mit einem Einstieg noch abwarten. Wer bereits investiert sei, beachtet den Stopp bei 4,25 Euro.



Um die Lazio-Aktie sollten Anleger hingegen weiterhin einen Bogen machen. (Analyse vom 19.10.2020)



Am Dienstag empfange Lazio Rom zum Auftakt der Champions League Borussia Dortmund. Schon jetzt gebe es das Duell der Aktien beider Clubs. Wer habe hier die Nase vorne?Charttechnik 0:0Das "Spiel" beginne relativ unspektakulär: Keine Punkte für beide. Denn sowohl beim BVB als auch bei Lazio Rom seien die Chartbilder derzeit ähnlich schwach. Beide Kurse hätten kürzlich neue Zwischentiefs markiert. Es bleibe beim 0:0.Kader 0:1Was bereits beim Blick auf die morgigen Startaufstellungen auffallen werde: Der BVB sei gespickt mit einer Vielzahl an spannenden Talenten: Allen voran Erling Haaland und Jadon Sancho, die das Zeug zu kommenden Weltstars hätten. Zudem hätten die 17-jährigetgn Giovanni Reyna und Jude Bellingham bereits zum Saisonstart für Aufsehen gesorgt - und demnächst wohl auch das Mega-Talent Youssoufa Moukoko.Bei Lazio Rom suche man derart junge Hoffnungsträger derzeit vergebens. Viele Leistungsträger seien bereits über der Marke von 30 Jahren. Der wertvollste Spieler im Kader sei der 25-jährige Serbe Sergej Milinkovic-Savic, dessen Marktwert aktuell auf 65 Millionen Euro geschätzt werde. Hinzu würden sich einige interessante Spieler gesellen, aber keiner vom Format von Sancho oder Haaland.Letztlich ein klarer Punkt für den BVB.Der BVB sei weiterhin der "zweite Leuchtturm" in Deutschland. Auch gemessen an den Fans gebe es nur den FC Bayern, dessen Anhängerschaft noch größer sei. In den vergangenen zehn Jahren hätten sich die Borussen neunmal für die Champions League qualifiziert. Auch in diesem Jahr wäre es eine riesengroße Überraschung, sollte es der BVB mit seinem hochtalentierten und breiten Kader nicht schaffen, unter die ersten vier Plätze zu kommen.Von dieser Konstanz könne Lazio Rom hingegen nur träumen. In der vergangenen Saison sei erstmals seit 13 Jahren wieder die Qualifikation für die Königsklasse geglückt. Hauptverantwortlich hierfür sei eine historische Siegesserie ab Herbst 2019 gewesen. Die Leistungen nach dem Restart und zum Saisonauftakt (nur 4 Punkte aus 4 Spielen) seien allerdings eher durchwachsen gewesen. Die Mehrheit der Experten rechne daher und auch wegen der im Sommer zum Teil deutlich verstärkten Konkurrenz aus Turin, Mailand (AC und Inter), Neapel, Bergamo sowie dem Stadtrivalen AS Rom nicht damit, dass sich Lazio Rom erneut für die lukrative Champions League qualifizieren könne.Der nächste Punkt für Dortmund.Bewertung: 1:2Die mittel- bis langfristige Ertragsstärke des BVB sei zwar klar höher als die von Lazio Rom. In diesem Jahr würden die Dortmunder allerdings rote Zahlen erwirtschaften. Schließlich treffe den BVB der Ausschluss der Zuschauer enorm hart.Bei Lazio würden die Zuschauereinnahmen einen weitaus geringeren Teil der Erträge ausmachen. Wegen der zusätzlichen Einnahmen in der Champions League dürften die Römer erstmals seit zwei Jahren wieder schwarze Zahlen schreiben. Daher könne für den BVB genauso wie im letzten Jahr kein KGV ermittelt werden, bei Lazio Rom könnte es in diesem Jahr auf ein Gewinnvielfaches von 20 bis 30 hinauslaufen.