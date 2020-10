Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Bonn (www.aktiencheck.de) - Inzwischen haben 14 Prozent der im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gelisteten Unternehmen ihre Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt, so die Analysten von Postbank Research.



Sie hätten mit ihren Geschäftszahlen überzeugt, denn sie hätten mit deutlichen Mehrheiten die Konsensprognosen der Analysten für den Gewinn je Aktie und/oder den Umsatz geschlagen. Beim Gewinn je Aktie sei dies 86 Prozent und beim Umsatz 73 Prozent der Firmen gelungen. Beide Quoten lägen deutlich über den langfristigen Mittelwerten von 66 Prozent beziehungsweise 54 Prozent. Dennoch komme der US-Leitindex in den letzten Wochen nicht vom Fleck. Vielmehr sei der Kurstrend seit dem 12. Oktober sogar leicht abwärts gerichtet. Nach Einschätzung der Analysten von Postbank Research würden momentan drei Themen auf dem Marktgeschehen lasten: 1. die US-Wahl am 3. November 2020; 2. die Hängepartie beim nächsten Konjunkturpaket; 3. die hohen Neuinfektionszahlen. Nach der Bekanntgabe des Wahlausgangs dürfte auch das nächste Konjunkturpaket auf den Weg gebracht werden. Auch in puncto Coronavirus gebe es Licht am Ende des Tunnels: Laut Medienberichten könnten bereits Ende November/Anfang Dezember erste Zulassungsanträge für Impfstoffe gestellt werden. Spätestens dann sollten wir wieder steigende Notierungen an der Wall Street sehen. (22.10.2020/ac/a/m)

