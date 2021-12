Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

New YorkParis (www.aktiencheck.de) - Omikron, Inflationsangst - und der S&P500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)? Kratzt am Jahreshoch!, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zuletzt habe der Markt den Blick wieder einmal auf die Notenbank FED gerichtet. Im Zentrum der Aufmerksamkeit: die stark steigende Inflation, die jüngst 6,8 Prozent erreicht habe und damit die Sorge vor einer Verselbstständigung nähre. Da die Preise auch unabhängig von der Energie stark zugelegt hätten, sei diese Sorge berechtigt. Die Schätzungen der FED-Ausschussmitglieder über die weitere Strategie der FED würden daher inzwischen aussagen, dass allein 2022 drei Zinsschritte bis auf ein Niveau von 0,75 bis 1 Prozent erfolgen könnten. Zuvor seien die Ausschussmitglieder vorsichtiger gewesen. Noch im Sommer habe die FED befürchtet, die nach dem Corona-Crash fragile Wirtschaft mit einer zu harten Geldpolitik womöglich abzuwürgen.



Inzwischen sei der Handlungsdruck aber zu groß: Die Inflation habe ein Niveau erreicht, das es innerhalb der vergangenen 40 Jahre nicht gegeben habe. Zugleich sei die Arbeitslosenquote auf zuletzt 4,2 Prozent gesunken. Das sei ein starkes Signal, dass es um die Wirtschaft gar nicht so schlecht stehe. Am Markt würden steigende Zinsen zwar grundsätzlich als Warnsignal gelten, doch habe die Inflation zuletzt ebenso für Verunsicherung gesorgt. Würden 2022 mehrere Zinsschritte folgen, dürfte das die Teuerung bremsen, ohne für die Wirtschaft womöglich zu große Einschnitte zu bedeuten. Zinsschritte seien ein Schritt hin zur Normalität, das gefalle auch den Märkten. Omikron bleibe zwar ein Risiko, doch hätten die Märkte dieses in den vergangenen Wochen bereits bewertet. Gut möglich, dass der Aufwärtstrend beim S&P 500 weiter anhalte. (17.12.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >