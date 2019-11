Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ermutigende Zeichen beim Handelsstreit zwischen den USA und China verhalfen der Wall Street am Dienstag zu weiteren Gewinnen, so die Experten von XTB.EUR/USD versuche sich seit Anfang der Woche oberhalb der 1,10er-Marke zu halten. Eine Erholung gestalte sich weiter schwierig, da die EUR-Händler den positiven Kommentaren zum Handelsstreit wenig Glauben schenken würden und wenig Vertrauen bestehe, dass die Verlangsamung der europäischen Wirtschaft nachlassen könnte. Die US-Daten am Dienstag seien gemischt gewesen: Die Verkäufe neuer Häuser seien im Oktober um 0,7% von 738 Tsd. auf 733 Tsd. zurückgegangen, hätten jedoch die Erwartungen (709. Tsd.) übertroffen. Das CB-Verbrauchervertrauen für November sei von 126,1 auf 125,5 Punkte zurückgegangen (Erwartung: 127,0 Punkte). Dies sei der vierte monatliche Rückgang in Folge, allerdings notiere der Index weiter auf recht hohem Niveau. Folgende US-Veröffentlichungen sollten am Nachmittag berücksichtigt werden: Revidierte BIP-Daten, Auftragseingang langlebiger Güter und PCE-Inflation.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am Mittwoch einige wilde Kursbewegungen erlebt. Die Bullen würden versuchen, trotz eines deutlichen Rückschlags zur europäischen Eröffnung erneut die Marke von 13.300 Punkte zu überwinden. Seien die Gewinne diesmal nachhaltig? In der Vergangenheit sei der DAX immer wieder in den bekannten Konsolidierungsbereich zurückgeworfen worden (13.160 bis 13.300 Punkte). Ansonsten könnte der Abstand zum Allzeithoch weitere verringert werden. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der deutsche Leitindex bei 13.303 Punkten. (27.11.2019/ac/a/m)