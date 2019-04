An der Datenfront seien die Inflationsdaten sowie das Update zu den Privatausgaben aus den USA hervorzuheben, die insgesamt ein gemischtes Bild aufzeigen würden. Die Konsumausgaben seien im März mit 0,9% im Monatsvergleich auf ein neuneinhalb Jahreshoch gestiegen, während die PCE-Kerninflation im März mit 1,6% im Jahresvergleich auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen sei und sich weiter vom gesetzten 2%-Ziel der FED entferne. Das dürfte die US-Notenbank von einer geldpolitischen Veränderung abhalten und für einen weiterhin geduldigen Ansatz sprechen. Am Mittwoch, bei dem das FOMC die Ergebnisse ihrer zweitägigen Sitzung präsentiere, würden sich die Anleger auf die Einschätzungen der Zentralbanker konzentrieren und nach Hinweisen zum Thema Bilanzkürzung suchen. Die Pressekonferenz mit FED-Chef Jerome Powell (20:30 Uhr) nach Bekanntgabe des Zinsentscheids werde hier entscheidend sein.



An den asiatischen Aktienmärkten sei am Dienstag wiederum eine Risikoaversion zu erkennen gewesen, da die EMIs aus China die Erwartungen nicht hätten erfüllen können. Aufgrund der Verlangsamung der Wirtschaft sowie der umfangreichen Stimuli aus Peking stünden diese unter besonderer Beobachtung. Der Herstellungsindex falle im April von 50,5 auf 50,1 Punkte und könne sich gerade noch so im Expansionsbereich halten, während der Wert für den Dienstleistungssektor mit 54,3 Punkten auf deutlich bessere Konjunkturaussichten hindeute. Die neuen Daten würden zeigen, dass eine Stabilisierung seine Zeit brauche, zudem könnte dies eine Diskussion über weitere wachstumsfördernde Maßnahmen anregen, nachdem einige davor gewarnt hätten, dass China diese zurückschrauben müsse.



Diese Woche rücke auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China wieder in den Vordergrund. Beide Seiten hätten immer wieder von Fortschritten gesprochen und dass ein Deal in Reichweite sei. Genauere Details seien bislang ausgeblieben. Es sollten immer noch einige ungelöste Fragen geben, des Weiteren habe eine mit der Thematik vertrauten Person nicht ausgeschlossen, dass US-Präsident Donald Trump den Verhandlungstisch verlassen könnte, sollte er mit den erzielten Ergebnissen nicht zufrieden sein. Heute würden der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin in Peking die Gespräche mit Chinas Vizeministerpräsident Liu He wieder aufnehmen, sodass im Verlauf der Woche mit Neuigkeiten zu rechnen sei.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) halte sich weiter in einem Konsolidierungsbereich nahe der Jahreshöchststände auf und versuche die während der heutigen Asien-Sitzung verzeichneten Verluste auszugleichen. Unterhalb der Unterstützung von 12.280 Punkten, die zum aktuellen Kursstand weniger als 50 Punkte entfernt sei, könnte sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt schnell verschlechtern. Sollte dies den Bären nicht gelingen, wäre mit einer weiteren Seitwärtsbewegung zu rechnen. Ein neues Jahreshoch erscheine aus rein technischer Sicht eher unwahrscheinlich, sodass positive Nachrichten (Daten aus der Eurozone, Handelskonflikt, Brexit etc.) notwendig seien. (30.04.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) bildete am Montagabend im Intraday-Handel ein neues Allzeithoch aus, gab jedoch in der restlichen Handelszeit die meisten Gewinne rasch wieder ab, so die Experten von XTB."Dies ist vielleicht die arbeitsreichste Woche vor allem in Bezug auf Katalysatoren", habe Art Hogan, Chefmarktstratege bei National Securities, gesagt. Bisher habe die US-Berichtssaison nicht auf eine von vielen befürchtete Gewinnrezession hingedeutet. Knapp 80% der veröffentlichten Berichte von Unternehmen des S&P 500 hätten überraschenderweise die Erwartungen übertreffen können und diese Woche würden 150 weitere Veröffentlichungen folgen. Eine Fortsetzung der bisher zu beobachtenden Entwicklung könnte für die Rally am US-Aktienmarkt eine wichtige Stütze sein.