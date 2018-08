Bonn (www.aktiencheck.de) - Am 9. März 2009 startete der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) in den aktuellen Kursaufschwung, so die Analysten von Potsbank Research.Im laufenden Jahr stünden die wichtigsten internationalen Leitindices im Zeichen der Politik und hier speziell der US-Politik bzw., um es auf den Punkt zu bringen, der Tweet-Kunst von Donald Trump. Der 6. November werde nach Einschätzung der Analysten von Postbank Research ein entscheidender Tag sein, ob diese Phase weiter andauere oder ob die Marktteilnehmer sich wieder vermehrt den Bilanzen und Geschäftsausblicken der Unternehmen zuwenden. An diesem Tag werde in den USA ein Drittel der Senatoren sowie das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt. Momentan hätten die Republikaner, zu denen sich auch der US-Präsident zähle, sowohl im Senat als auchn im Repräsentantenhaus die Mehrheit der Stimmen. Dies könne sich am 6. November ändern. Sollte dies der Fall sein, bestehe die Chance, dass der politische Einfluss via Tweets auf das Börsengeschehen nachlasse. Dann stünden die Chancen gut, dass DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sowie Topix (ISIN: JP9010100007, WKN: A1RRCU) eine moderate Erholungsbewegung einleiten, während der S&P 500 seitwärts tendieren dürfte.Langfristig würden die Analysten für die weitere Kursentwicklung optimistisch bleiben. Dies gelte besonders für DAX, Euro Stoxx 50 und Topix. Im langfristigen Vergleich seien diese drei Indices mit Blick auf ihre Kurs-Gewinn-Verhältnisse attraktiv bewertet. Aktuell sichere dieser Punkt die Indices vor deutlichen Kursrückgängen erfolgreich ab. Der S&P 500 sei in diesem Vergleich deutlich höher bewertet. Auf lange Sicht werde dies zu einem Belastungsfaktor für den Index werden. Momentan würden die prozentual deutlich zweistelligen Gewinnsteigerungen viele Anleger blenden. Wenn der Einmaleffekt der Steuerreform 2019 ende, sollte der Wind drehen. Auf Jahressicht sollten DAX, Euro Stoxx 50 sowie Topix den S&P 500 klar outperformen. (Perspektiven September 2018) (29.08.2018/ac/a/m)