Ausblick: Der S&P 500 befinde sich nach dem langen vorherigen Hochlauf in dünner Luft im oberen Bereich dessteigenden Trendkanals. Allerdings sei der Aufwärtstrend intakt.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich im Tageschart über dem 10er EMA bei aktuell 4.230 Punkten halten und damit kurzfristig weitere Stärke demonstrieren. Über dem 10er EMA sei eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 4.300 Punkte, der oberen Begrenzung des Trendkanals im Tageschart, gefolgt von 4.325 Punkten mit der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart. Der S&P 500 habe also noch gute 50 Punkte Luft nach oben, bevor es eng werde.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 sacke wieder nach unten ab und falle unter den 10er EMA im Tageschart bei etwa 4.230 Punkten. Damit würde ein kurzfristiges Schwächesignal generiert werden und ein weiterer Kursrückgang bis zum 50er EMA bei 4.146 Punkten wahrscheinlich werden. Darunter würde dann die untere Trendkanalbegrenzung im Tageschart bei etwa 4.100 Punkten das nächste Anlaufziel sein. (15.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und verläuft im Wochenchart in einem jahrelangen steigenden Trendkanal mit einem Ursprung im Jahr 2010, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei es dem S&P 500 in den vergangenen zehn Jahren nicht gelungen, die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals zu erobern und den Trendkanal nach oben zu verlassen. Immer wieder sei der S&P 500 im oberen Trendkanalbereich nach unten abgeprallt. Nach dem langen Hochlauf seit dem Verlaufstief im Corona-Crash bei 2.191 Punkten und der Eroberung des Fibonacci-Fächers bei 3.600 Punkten im November sei ein weiteres Stärkesignal generiert worden, dass den S&P 500 weiter nach oben getrieben habe. Aktuell befinde sich der S&P 500 erneut im oberen Bereich des steigenden Trendkanals und habe am Vortag ein neues Allzeithoch bei 4.255 Punkten markiert. Es gehe mit kleinen Schritten aufwärts.