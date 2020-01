Ausblick: Der S&P 500 zeige weiter Stärke, bewege sich aber auf sehr dünnem Eis.



Die Long-Szenarien: Der Index könne weiter zulegen und das Verlaufshoch vom 02. Januar bei 3.258 Punkten überwinden. In der Folge dürfte der S&P 500 Kurs auf dem massiven Widerstandsbereich bei 3.300 Punkten nehmen. Im Bereich von 3.300 Punkten könnte der S&P 500 dann sein Verlaufshoch bilden und wieder nach unten abdrehen.



Die Short-Szenarien: Dem S&P 500 gelinge kein Anstieg mehr über das Verlaufshoch vom 02. Januar bei 3.258 Punkten. Der Index drehe in der Folge wieder nach Süden ab und nehme Kurs auf die Unterstützung von 3.200 Punkten. Unter 3.200 Punkten sei dann mit einem Kursrückgang bis zum 50er EMA bei aktuell 3.141 Punkten zu rechnen. Gehe es weiter tiefer, würde sich die Lage für den S&P 500 deutlich eintrüben und ein Kursrückgang in den alten steigenden Trendkanal zu erwarten sein. (07.01.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich seit dem Verlaufstief vom 03. Oktober bei 2.855 Punkten in einer steilen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Innerhalb dieser Aufwärtsbewegung seien zahlreiche offene Kurslücken zurückgelassen worden. Die tiefste offene Kurslücke befinde sich bei 2.948 Punkten. Diese offenen Kurslücken könnten als Anlaufmarken einer zukünftigen Abwärtskorrektur dienen. In der Regel würden Kurslücken im weiteren Kursverkauf wieder geschlossen. Der S&P 500 habe am 02. Januar ein Verlaufshoch bei 3.258 Punkten ausbilden können und sei nach dem langen Kursanstieg massiv überkauft. Bei 3.300 Punkten befinde sich im großen Bild ein massiver Widerstand, der vom S&P 500 kaum noch überwunden werden dürfte. Zudem sei durch die massive Eskalation im Iran-Konflikt ein direkter externer Belastungsfaktor für die Aktienmärkte entstanden. Jede weitere Eskalation dürfte, besonders vor dem Hintergrund der überkauften Lage, zu einer erneuten Abwärtsbewegung führen.