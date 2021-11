Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn erreichte der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) noch zum x-ten Mal ein neues Allzeithoch (4.744 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Gegensatz zu den vielen Vorgängern des Jahres 2021 sei dieses allerdings abverkauft worden und wirke am Ende der sonst saisonal starken "Thanksgiving-Woche" eher wie ein Relikt aus vergangenen Tagen. Bei den quantitativen Indikatoren würden ebenfalls die Warnsignale überwiegen. So habe der MACD zuletzt ein negatives Schnittmuster geliefert, während im Verlauf des RSI eine abgeschlossene Topbildung vorliege. Das sei das entscheidende Stichwort für den eigentlichen Chartverlauf: Aufgrund des Abgleitens unter das Tief vom 10. November bei 4.630 Punkten müsse auch hier von einem kleinen Doppeltop ausgegangen werden. Das alte Rekordhoch von Anfang September bei 4.546 Punkten definiere nun den nächsten Rückzugsbereich, welcher zeitnah mit der steigenden 50-Tage-Linie (akt. bei 4.528 Punkten) zusammenfalle. Im Bereich des gleitenden Durchschnitts wäre auch das Rückschlagpotenzial aus der angeführten oberen Umkehr abgearbeitet. Auf der Oberseite sei dagegen zumindest eine Rückeroberung der Marke von 4.630 Punkten vonnöten, um das derzeit eingetrübte Kursbild des S&P 500 zu stabilisieren.(29.11.2021/ac/a/m)

