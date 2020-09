Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Steilvorlage für eine saisonale Atempause in Form der klassischen September-Delle, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit dieser Überschrift hätten sie die charttechnische Ausgangslage der amerikanischen Standardwerte treffend beschrieben. Schließlich habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gestern ihr Stop-Level bei 3.400 Punkten preisgeben müssen. Zur Erinnerung: Die jüngste Aufwärtskurslücke habe hier zusammen mit einem Fibonacci-Level (3.398 Punkte) sowie dem alten Allzeithoch vom Februar (3.394 Punkte) eine wichtige Kumulationszone gebildet. Da inzwischen auch der Erholungstrend seit April (akt. bei 3.533 Punkten) Geschichte sei, werde der September seinem Ruf als herausfordernder Börsenmonat wieder einmal gerecht. Sowohl der Dekaden- als auch der US-Präsidentschaftszyklus würden eine bis Anfang Oktober anhaltende Korrekturphase nahe legen. Zur Vorsicht würden auch die quantitativen Indikatoren mahnen. So würden beispielsweise RSI und MACD dem scharfen "U-Turn" der letzten Handelstage mit neuen Ausstiegssignalen Tribut zollen. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger ein Schließen der Kurslücke von Anfang August bei 3.285/3.272 Punkten einkalkulieren, ehe die horizontale Rückzugszone bei rund 3.200 Punkten wieder auf die Agenda rücke. (09.09.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >