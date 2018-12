Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Kursverluste an den Aktienmärkten stammen zu einem Großteil aus der sehr schwachen Wertentwicklung des 4. Quartals, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) & Co. würden in diesem Jahr also die fast schon traditionelle saisonale Anomalie einer Jahresendrally ignorieren. Aufgrund dieser Abweichung von der Norm habe die Analysten ein institutioneller Anleger mit der Frage konfrontiert, ob ein schwaches Schlussquartal negative Implikationen für das 1. Quartal des Folgejahres nach sich ziehe. Hier sei die Antwort: Seit Bestehen des DAX hätten die deutschen Standardwerte nur insgesamt vier negative Schlussquartale hinnehmen müssen - u. a. während der beiden letzten großen Baissephasen 2000 und 2008. Die Grundgesamtheit sei also relativ klein. In der Hälfte der Fälle habe das "schlechte Omen" dann weitere Kursverluste im 1. Quartal des Folgejahres nach sich gezogen. Um eine breitere Datenbasis zu gewährleisten, würden die Analysten die Auswertung im zweiten Schritt auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) seit 1960 ausdehnen. Auf eine negative Kursentwicklung in den letzten drei Monaten eines Jahres folge hier mit einer Wahrscheinlichkeit von 67% (8 von 12 Fällen) auch eine negative Performance in den ersten drei Monaten des Folgejahres. Diese Zahl sei umso bemerkenswerter, wenn man bedenke, dass das 1. Quartal seit 1960 in 61% aller Fälle positiv ausgefallen sei. (10.12.2018/ac/a/m)