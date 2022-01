Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Allzeithoch des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) vom ersten Handelstag des Jahres bei 4.819 Punkten fühlt sich inzwischen wie ein Relikt aus vergangenen Tagen an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Spitze seien die amerikanischen Standardwerte bis auf 4.223 Punkte zurückgefallen. Zum ersten Mal seit dem "Corona-Einbruch" sei es also zu einer nennenswerten Korrektur gekommen. Mit dem jüngsten Verlaufstief habe das Aktienbarometer allerdings eine wichtige Haltezone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten vom Mai, Juni und Juli vergangenen Jahres bei rund 4.200 sowie dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses seit Ende Oktober 2020 (4.213 Punkten) ausgelotet. Den schwachen Jahresauftakt quittiere der RSI beispielsweise mit einem Vorstoß in überverkauftes Terrain. Gleichzeitig notiere auch der trendfolgende MACD auf dem niedrigsten Stand seit April 2020. Damit sei der S&P 500 möglicherweise zu schnell, zu stark gefallen. In diese Kerbe würden auch die jüngsten beiden Candlestickmuster schlagen, die jeweils über markante Lunten verfügen würden. Zudem bestätige der gestrige "harami" das "reversal" vom Wochenbeginn. Entsprechend gewinne eine Gegenbewegung an Konturen, besonders wenn den US-Standardwerten die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 4.432 Punkten) gelinge. (26.01.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >