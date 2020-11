Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Das Pendel schlägt nach oben aus", titelten wir zuletzt in Bezug auf die amerikanischen Standardwerte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern sei dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Aufwärtsgap (3.522 zu 3.547 Punkte) der zwischenzeitliche Sprung über die beiden Hochs von Oktober/September bei 3.550/3.589 Punkten gelungen. Statt einer Topbildung könne die Kursentwicklung der letzten Monate somit als klassische Konsolidierung interpretiert werden. Gleichzeitig würden die beschriebene Kurslücke sowie vor allem das neue Allzeithoch (3.646 Punkte) für zusätzliche Ausrufezeichen sorgen. Trotz des gestrigen Dochtes würden die Bullen derzeit am längeren Hebel sitzen. Aus der Höhe der vorangegangenen Schiebezone ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 350 Punkten, was wiederum zu einem Kursziel im Bereich von rund 3.900 Punkten führe. Aber auch unter dem Blickwinkel eines aktiven Money Managements biete der aktuelle Kursverlauf Anlegern eine wichtige Orientierungshilfe. Schließlich ermögliche eine enge Absicherung auf Basis des jüngsten Gaps einen effektiven Schutz vor einem niemals ganz auszuschließenden "false break". Ein solcher Stop-Loss gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. (10.11.2020/ac/a/m)

