Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 klar intakt, allerdings lasse die Dynamik nach dem langen vorherigen Hochlauf deutlich nach.



Die Long-Szenarien: Im kurzfristigen Handel stehe zunächst der 10er EMA im Tageschart im Fokus. Solange der S&P 500 über dieser Trendlinie im Tageschart bei aktuell 4.508 Punkten notiere, sei kurzfristig mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Gelinge dem S&P 500 dabei auch der Durchbruch über den Widerstand bei 4.550 Punkten, wäre ein weiterer Hochlauf zur Marke von 4.600 Punkten zu erwarten.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 könne nicht über den Widerstand bei 4.550 Punkten ansteigen und pralle hier wieder nach unten ab. Komme es dann auch zu einem Kursrutsch unter den 10er EMA, wäre mit einem weiteren Rücklauf bis zum 50er EMA im Tageschart bei aktuell etwa 4.406 Punkten zu rechnen. Deutlich eintrüben würde sich die Lage aber erst mit einem Durchbruch unter den 50er EMA. Dann wäre mit einem Rücklauf zur Unterstützung bei etwa 4.300 Punkten zu rechnen. Darunter könnte dann auch ein Rücksetzer zur runden Marke von 4.000 Punkten erfolgen. (07.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und bewegt sich dabei seit über zehn Jahren in einem steigenden Trendkanal im Wochenchart, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Immer wieder sei der Wert dabei an der oberen Begrenzung dieses steigenden Trendkanals nach unten abgeprallt. In den vergangenen Wochen sei dem S&P 500 dabei nun der Ausbruch nach oben aus diesem Trendkanal gelungen. Bisher bewege sich der Index allerdings nur sehr knapp über der oberen Trendkanalbegrenzung. Ob ein nachhaltiger Ausbruch nach oben gelinge, bleibe abzuwarten. Die Aufwärtsdynamik habe bereits deutlich nachgelassen. In den vergangenen Handelstagen habe sich der S&P 500 seitwärts im Bereich von etwa 4.530 bis 4.540 Punkten bewegt. Komme nach dem Feiertag Labor DAX am Vortag nun erneuter Schwung?