Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Handelstagen hatte der S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) die horizontale Haltezone bei 3.200 Punkten mehrfach einer Belastungsprobe unterzogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Knapp darunter stehe mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 3.109 Punkten) eine weitere wichtige Unterstützung zur Verfügung. Insgesamt trage die Verschnaufpause seit dem bisherigen Allzeithoch vom 2. September bei 3.588 Punkten die Züge einer klassischen abc-Korrektur. Die jüngste Aufwärtskurslücke vom Wochenauftakt bei 3.307/3.328 Punkten wecke nun die Hoffnung, dass die amerikanischen Standardwerte die oben genannte Unterstützungszone als Sprungbrett nutzen würden. Um nachhaltig in die Erfolgsspur zurückzukehren, müsse das Aktienbarometer allerdings noch ein dickes charttechnisches Brett bohren. Gemeint sei die Widerstandszone aus dem gleitenden Durchschnitt der letzten 38 Tage (akt. bei 3.384 Punkten), dem alten Rekordlevel vom Februar (3.394 Punkte) sowie einem Fibonacci-Level (3.398 Punkte). Mit anderen Worten: Ein Spurt über die Marke von 3.400 Punkten beende das jüngste Kräftesammeln und ebnet den Weg für eine klassische Wahlrally. Das oben genannte Allzeithoch dürfte das Aktienbarometer im Erfolgsfall schnell wieder ins Visier nehmen. (30.09.2020/ac/a/m)



