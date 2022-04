Zürich (www.aktiencheck.de) - S&P 500-Chartanalyse der UBS:Dabei sei es für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) an einem insgesamt ruhigen Handelstag nahezu unverändert in die neue Woche gegangen. Zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief hätten dabei gerade einmal 40 Punkte gelegen, weshalb von einer ruhigen Sitzung gesprochen werden könne. Zwar hätten die Kurse zur Schlussglocke abermals knapp unterhalb der markanten Volumenspitze bei 4.400/4.390 notiert, hätten den Anschluss an diese wichtige Unterstützung am Ende jedoch halten können.Ausblick: Mit dem impulsarmen Wochenauftakt habe sich das Abwärtsmomentum im S&P 500 zunächst etwas abgeschwächt. Aus charttechnischer Sicht bleibe das Bild allerdings angeschlagen, zumal die Kurse auch unter das März-Zwischenhoch bei 4.417 zurückgefallen seien. Das Long-Szenario: Könne der Index die Stützkraft der Volumenspitze doch noch nutzen und sich nach oben abdrücken, müsste es per Tagesschluss über das Top vom 3. März gehen. Darüber würden die Notierungen bei 4.496 auf den GD200 treffen, der zusammen mit der 4.500er-Marke und dem Verlaufshoch vom 8. April bei 4.520 einen rund 20 Punkte breiten Bremsbereich bilde. Gelinge hier der Durchbruch - der ebenfalls auf Schlusskursbasis erfolgen sollte -, stelle sich mit dem September-Hoch bei 4.546 eine weitere Hürde in den Weg. Anschließend wäre Platz bis an das Februar-Hoch bei 4.590, zwischen 4.632 und 4.637 würde mit den beiden Tops aus den letzten März-Tagen eine markante Eindämmungslinie folgen. Das Short-Szenario: Falle der Index dagegen weiter unter die Volumenspitze bei 4.400/4.390 zurück, wäre die erste Unterstützung im Bereich von 4.300 zu finden, bevor eine Ausweitung der Verkäufe bis an das Oktober-Tief bei 4.279 einkalkuliert werden müsste. Biete diese Auffangzone keinen Halt, dürfte das Januar-Tief bei 4.223 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zu einem Test der März-Tiefs bei 4.162 bzw. 4.158 bzw. des aktuellen Jahrestiefs bei 4.115 kommen könnte. Darunter sollte eine Beschleunigung der Abwärtsbewegung bis an das 2021er-Mai-Tief bei 4.050 bzw. bis an die runde 4.000er- Marke nicht ausgeschlossen werden. (19.04.2022/ac/a/m)