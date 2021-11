Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 weiterhin intakt. Allerdings befinde sich der Index nach dem Ausbruch aus dem Trendkanal im Wochenchart und dem Kursrutsch aus dem Trendkanal im Tageschart in dünner Luft.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 deute mit der bearishen Tageskerze vom Vortag weitere Schwäche an und könnte einfach einen Retest der unteren Trendkanalbegrenzung durchgeführt haben. Dies wäre eine typische Kursbewegung nach einem Ausbruch aus einem Trendkanal: Ausbruch nach unten, Gegenbewegung zur Ausbruchsstelle und Abprall nach unten. Rutsche der S&P 500 auch unter den 10er EMA im Tageschart, würde ein weiteres Schwächesignal entstehen und ein Rücklauf zum 50er EMA wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich über dem 10er EMA im Tageschart halten und weiter ansteigen. Gelinge eine Rückeroberung des steigenden Trendkanals im Tageschart, wäre das Verlaufshoch bei 4.718 Punkten die nächste Anlaufmarke. Über dieser Marke würde er weitere Stärke zeigen und ein Hochlauf bis zunächst 4.750 Punkte möglich werden. (16.11.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und verläuft im Wochenchart in einem jahrelangen Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In den Vorjahren sei dem S&P 500 kein Ausbruch aus diesem Trendkanal im Wochenchart gelungen. Stets sei der Wert an der oberen Trendkanalbegrenzung wieder nach unten abgeprallt. In den Vorwochen habe zwar ein Ausbruch nach oben geklappt, mit einem Verlaufshoch bei 4.718 Punkten. Allerdings sei der S&P 500 dann wieder abgesackt und aus dem steigenden Trendkanal im Tageschart gefallen - ein bearishes Signal. Die Korrektur sei am 10er EMA gestoppt worden, bevor es dann zu einer Gegenbewegung gekommen sei. Diese sei am Vortag direkt an der unteren Begrenzung des Trendkanals im Tageschart ausgelaufen. Es habe sich eine bearishe kleine Tageskerze gebildet. Komme es zu einem nachhaltigen Abprall nach unten?