Ausblick: Der kurzfristige Abwärtstrend sei klar intakt und solange der S&P 500 den steigenden Trendkanal nicht zurückerobern könne, sei direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 pralle an der unteren Trendkanalbegrenzung nach unten ab und sinke erneut unter den wichtigen 10er EMA. Damit würde direkt ein neues Schwächesignal entstehen und ein weiterer Kursrückgang zum 50er EMA und zum Verlaufstief bei 4.056 Punkten wahrscheinlich werden. Unter dem 50er EMA würde sich die Lage für den S&P 500 weiter eintrüben und wohl der untere Fibonacci-Fächer im Wochenchart angelaufen werden.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich im Bereich des 10er EMA halten und den steigenden Trendkanal zurückerobern. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Hochlauf zur noch offenen Kurslücke bei 4.188 Punkten zu rechnen. Darüber wäre dann ein weiterer Hochlauf zum Widerstand bei 4.200/4.210 Punkten zu erwarten. (18.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und dabei im Wochenchart in einem über zehn Jahre alten, steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Wochenchart habe der S&P 500 in den Vorwochen erneut die obere Begrenzung dieses steigenden Trendkanals erreicht und könnte hier nun langfristig erneut nach unten abdrehen und zunächst den unteren Fibonacci-Fächer bei 3.770 Punkten anlaufen. Im Tageschart sei der S&P 500 bereits aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen und befinde sich aktuell in einem Pullback, einem Retest an die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals. Dabei sei der S&P 500 leicht über den 10er EMA angestiegen und stecke damit in der typischen Korrekturzone einer Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend.