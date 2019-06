Ausblick: Die Tageskerzen im S&P 500-Index würden zur Vorsicht mahnen. Doch noch würden keine Verkaufssignale im Tageschart existieren. Der Wochenchart sei noch bullisch einzustufen.



Die Short-Szenarien: Könnten die Marktteilnehmer in den nächsten Tagen kein neues Allzeithoch über der 2.964 Punkte-Marke ausbilden, dann würde ein Rückfall bis zum EMA50 bei 2.866 Punkten drohen. Dieser Rückgang würde jedoch für die Bullen keinen Beinbruch darstellen, denn erst ein Tagesschlusskurs unter 2.850 Punkten würde das Chartbild eintrüben. In diesem Fall wäre ein Rückgang bis zur markanten Unterstützungszone bei 2.800 Punkten wahrscheinlich.



Die Long-Szenarien: Ein Anstieg auf ein neues Allzeithoch über 2.964 Punkten würde ein Kursziel an der runden 3.000 Punkte-Marke aktivieren. Auf diesem Kursniveau könnten dann größere Gewinnmitnahmen folgen. (25.06.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Rekordhoch von Anfang Mai bei 2.954 Punkten konnten die Marktteilnehmer in der vergangenen Woche beim S&P 500-Index knacken, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der S&P 500-Index habe bei 2.964 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Der Wochenschlusskurs habe jedoch bei nur noch 2.950 Punkten gelegen. Die vergangene Wochenkerze sei zwar sehr bullisch gewesen, allerdings sei die letzte Tageskerze am Freitag eine mustergültige Umkehrkerze gewesen. Gestern sei dann eine bärische Bestätigungskerze gefolgt, denn der Tagesschlusskurs habe wieder unter der 2.950 Punkte-Marke gelegen. Nach der v-förmigen Erholungsrally im Juni könnte die bärische Kerzenkonstellation am Allzeithoch in den kommenden Tagen deutlichen Verkaufsdruck auslösen.