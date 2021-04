Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 schwächelt nahe seines Rekordhochs, so die Experten von XTB.EUR/USD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) könnte einen Doppelboden bei 1,1870 ausbilden, da das Paar zu Beginn der neuen Handelswoche in der Nähe der Tiefs vom vergangenen Freitag eine Erholung einleiten und einen Teil der heutigen Verluste habe ausgleichen können. Die 1,19er Marke, an der die Bullen in der Vorwoche mehrfach gescheitert seien, stelle den wichtigsten Widerstand dar. Ein Bruch unter die Unterstützung bei 1,1870 würde den Ende März eingeleiteten Aufwärtstrend umkehren.Der DAX werde am Montag mehr oder weniger unverändert gegenüber dem vorherigen Tagesschlusskurs gehandelt, da sich Bullen und Bären bei 15.250 Punkten ein Tauziehen liefern würden. Eine ähnliche Entwicklung sei in der vergangenen Woche zu beobachten gewesen: Der deutsche Leitindex habe die Gewinne der jüngsten Rally halten können, doch eine Trendfortsetzung sei nicht möglich gewesen. Der heutige Fehlausbruch am Hoch vom Freitag könnte als ein weiteres Zeichen von Schwäche gesehen werden. (12.04.2021/ac/a/m)