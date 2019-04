Ausblick: Der erneut bullishe Wochenauftakt mit dem Intraday-Reversal demonstriere weiterhin die Stärke der Käufer. Es dürfte daher nur eine Frage der Zeit sein, bis ein weiterer "Short-Squeeze" einsetzen. Womöglich sehe man in dieser Woche noch den Sprung auf ein neues Allzeithoch.



Die Long-Szenarien: Oberhalb von 2.900 Punkten könnte jederzeit ein Short-Squeeze in Richtung 2.940 Punkte stattfinden. Nach einem neuen Allzeithoch dürfte die runde 3.000 Punkte-Marke in das Blickfeld der Anleger rücken. Ein Ausbruch deutlich über dieses Kursniveau würde für eine neue Überraschung sorgen. In diesem Fall wäre die 3.050 Punkte-Marke das nächste Kursziel.



Die Short-Szenarien: Über 2.870 Punkte sollten die Verkäufer weiterhin zwingend auf eine eindeutige bearishe Umkehrkerze warten. Ein erstes Signal von Schwäche wäre ein Tagesschlusskurs unter der 2.870 Punkte-Marke. Nach diesem neuen Handelssignal dürfte ein Rücklauf bis zur 2.800 Punkte-Marke anstehen. Ein weiteres Verkaufssignal würde unterhalb von 2.785 Punkten generiert. (16.04.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Käufer beim S&P 500-Index sind weiterhin in der Mehrzahl, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Jede kleinste Korrekturbewegung werde aufgefangen und mit einem neuen Verlaufshoch begleitet. Daher habe der Index in den letzten Tagen sogar wieder die 2.900 Punkte-Marke zurückerobern können. Der gestrige Schlusskurs habe bei 2.905,58 Punkten gelegen. Das Allzeithoch sei nun zum Greifen nahe. Es würden nur noch rund 35 Punkte fehlen. Sollte der Index zeitnah dieses neue Allzeithoch ausbilden, wäre ein Anstieg innerhalb von vier Monaten von 600 Punkten komplett. Diese Rally wäre einmalig in der Geschichte des S&P 500 Index. Die wichtige Unterstützungszone liege weiterhin bei rund 2.800 Punkten. Auf diesem Kursniveau verlaufe nun auch der EMA50 im Tageschart. Oberhalb dieses Kursniveaus hätten die Bullen die besseren Karten.