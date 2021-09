Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Anfang September erreichte der S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit 4.546 Punkten nicht nur ein neues Allzeithoch, sondern lotete damit auch fast die obere Begrenzung des 2010 etablierten Aufwärtstrendkanals (akt. bei 4.629 Punkten) aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Als "i-Tüpfelchen" hätten die amerikanischen Standardwerte das Kursziel aus der "V-Umkehr" von 2020 nahezu ausgeschöpft. Die Konsolidierung der letzten Wochen trete also im Bereich charttechnisch bedeutender Marken auf. Und sie hinterlasse Spuren bei den quantitativen Indikatoren: So liege im Verlauf des MACD inzwischen nicht nur ein Ausstiegssignal, sondern auch eine Topbildung vor. Gleichzeitig sei der Abstand zwischen der aktuellen Kursnotiz und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 3.193 Punkten) weiterhin historisch groß. Da auf Monatsbasis zudem die Ausprägung eines "bearish engulfing" - bei einem Monatsschlusskurs unterhalb der Marke von 4.407 Punkten sei das Muster Realität - drohe, bestehe beim S&P 500® weiterer Korrekturbedarf. Die Haltezone aus diversen Hoch- und Tiefpunkten, einem Fibonacci-Cluster (4.201/4.136 Punkte) sowie der Glättungslinie der letzten 38 Wochen (akt. bei 4.181 Punkten) definiere dabei einen markanten Rückzugsbereich. (30.09.2021/ac/a/m)



