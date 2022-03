Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei den amerikanischen Standardwerten hält weiterhin die charttechnische Schlüsselunterstützung bei rund 4.200 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Ein nachhaltiger Bruch dieser Bastion würde eine Topformation abschließen - inklusive eines rechnerischen Abschlagspotentials von rund 600 Punkten. In diesem Zusammenhang habe die mittelfristige 50-Tages-Linie das langfristige Pendant der letzten 200 Tage (akt. bei 4.436/4.469 Punkten) jüngst von oben nach unten durchschnitten. Dieses als "Todeskreuz" bekannte technische Phänomen signalisiere, dass der mittelfristige Trend "wackle". Doch auch die Bullen könnten einige Argumente für sich verbuchen. So biete die jüngste Kursentwicklung die Möglichkeit eines kleinen Doppelbodens auf Basis der eingangs erwähnten Kernunterstützung bei 4.200 Punkten. Gleichzeitig könnte sich die Korrektur im bisherigen Jahresverlauf als Konsolidierungsflagge erweisen. Der am Freitag per Wochenschlusskurs erfolgte Spurt über den Kreuzwiderstand bei 4.376/4.417 Punkten mache das positive Szenario sogar zum wahrscheinlichsten. Der S&P 500®(ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) vollziehe derzeit also eine echte Gratwanderung - mit offensichtlich gutem Ausgang für die Bullen. (21.03.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >