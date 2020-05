Ausblick: Der S&P 500 habe nach unten noch zahlreiche Rechnungen in der Form von offenen Kurslücken zu begleichen. Die tiefste Kurslücke befinde sich bei 2.300 Punkten. Vor einem nachhaltigen Anstieg sollte hier noch eine Bereinigung stattfinden.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 könne nicht mehr nachhaltig über den Widerstandsbereich im Tageschart zwischen 2.930 und 2.950 Punkten ansteigen und beginne wieder nach unten wegzukippen. Ein erstes deutliches Schwächesignal wäre dabei ein Durchbruch unter den 50er EMA im Tageschart bei aktuell 2.836 Punkten sowie unter das 50%-Fibonacci-Retracement kurz darunter bei 2.792 Punkten. In diesem Fall dürften 2.650 und 2.540 Punkte als nächste Anlaufmarken folgen. Unter 2.540 Punkte dürften die Bären dann Kurs auf die tiefe Kurslücke bei 2.300 Punkten nehmen.



Die Long-Szenarien: Die Bullen würden weiterhin Stärke zeigen und könnten den S&P 500 über dem 50er EMA halten. Gelinge dann auch ein Durchbruch über das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 2.932 Punkten und den 50er EMA im Wochenchart bei 2.950 Punkten, würde sich die Lage für den S&P 500 auch langfristig wieder aufhellen. Dann dürften die Bullen Kurs auf die runde Marke von 3.000 Punkten nehmen. (12.05.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 zeigt nach dem schnellen Coronavirus-Crash eine beeindruckende Stärke, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Vom Tiefpunkt bei 2.191 Punkten am 23. März habe der Index bis dato auf über 2.900 Punkte zulegen können. Trotz der massiven wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Coronavirus-Pandemie auf die USA und katastrophalen US-Arbeitsmarktdaten ziehe der Index einfach weiter hoch. Natürlich weitgehend angetrieben durch die Geldpresse der US-Notenbank FED. Im großen Bild sei im Wochenchart allerdings gut zu erkennen, dass sich der S&P 500 bisher nur in einer Bärenmarktrally befinde und lediglich ein Pullback an den 50er EMA im Wochenchart stattgefunden habe. Die jüngste Seitwärtsphase könnte sich dabei als Top-Bildung mit in der Folge wieder fallenden Kursen herauskristallisieren.